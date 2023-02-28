Опрос NDI: Наилучшее отношение украинцы демонстрируют к партиям Притулы, Зеленского и Кличко

Среди всех партий наиболее позитивно украинцы относятся к политическим силам, возглавляемым Сергеем Притулой, Владимиром Зеленским и Виталием Кличко.

Такой результат показал опрос, проведенный американским Национальным демократическим институтом (NDI).

Согласно опросу, «очень позитивно» или «позитивно» к условной партии, возглавляемой Сергеем Притулой, относятся 49% украинцев. К партии Зеленского положительное отношение у 41% украинцев.

На третьем месте симпатий украинцев – партия «УДАР Виталия Кличко». К ней очень позитивно или позитивно относятся 27% украинцев.

Самое плохое отношение украинцев к ОПЗЖ – лишь 6% поддержки при 66% негативного отношения.

Социологическое исследование «Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины» было проведено Национальным демократическим институтом с 4 по 16 января 2023 года. Полевые работы выполнялись социологами Киевского международного института социологии. В опросе, который проводился по телефону с использованием программного обеспечения CATI, приняли участие 2508 респондентов. Случайная погрешность национальной выборки не превышает 2,2%