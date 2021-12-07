"ОПЗЖ" хочет скрыть факты избиения депутатов Селидовской общины, — нардеп

Избиение произошло во время 14 сессии Селидовского горсовета.

"ОПЗЖ" силой пытается вернуть себе власть в Донецкой области, считает народный депутат Украины, глава ячейки партии "За майбутнє" в Донецкой области Дмитрий Лубинец.

Об этом говорится на странице партии в сети Facebook.

Политик напомнил, что 26 ноября в Донецкой области произошло событие, которое выходит за все рамки: помощники нардепа от "ОПЗЖ" Денис Куровский и Роман Кушнаренко избили депутатов Селидовской общины от партии "За майбутнє" Артура Сукова, которому сломали челюсть, и от партии "Слуга" народу" Татьяну Мухаметвлиеву, ей сломали руку. Это произошло во время 14-й сессии Селидовского горсовета.

"Представители "ОПЗЖ" физически разогнали сессию. Они не могут победить на выборах честно и сформировать коалицию, поэтому применили силовой метод — оказали попытку незаконного влияния на деятельность депутатов местных советов. Убежден, что такие методы поведения не должны проходить мимо внимания СМИ и общественности", – акцентировал Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

Лубинец также подчеркнул: "Есть расследование этих фактов: и экспертизу, и правовую оценку всем моментам будут давать правоохранительные органы, а приговор опять же будет установлен в суде". В настоящее время идет досудебное расследование.