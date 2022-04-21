ОПЗЖ переименовалась в Раде, создав новую депутатскую группу: кто возглавил

Народные депутаты фракции ОПЗЖ создали в Верховной Раде новую депутатскую группу, которая получила название "Платформа за жизнь и мир".
Новосозданную группу ПЗЖМ возглавил бывший глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
Об этом после заседания парламента 21 апреля сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Вместо ОПЗЖ в парламенте будет группа "Платформа за жизнь и мир". Главой группы избрали Юрия Бойко. В состав вошло 25 депутатов (экс-ОПЗЖ). PS. Солод и Королевская тоже зашли в состав", – говорится в сообщении.
Кроме того, в состав ПЗЖМ вошли Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарь .
Напомним, 14 апреля в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
А уже 15 апреля глава парламента Руслан Стефанчук сообщил, что сейчас Верховная Рада работает над тем, чтобы пророссийские партии в будущем не возрождались. Пророссийским партиям больше не будет всепрощения, подчеркнул спикер.
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