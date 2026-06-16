Орбан больше не сможет стать премьером: в Венгрии приняли резонансные изменения

Виктор Орбан. / © Associated Press

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Парламент Венгрии принял значительные изменения в Конституцию. Теперь премьер-министр сможет занимать должность максимум восемь лет, или два срока.

Об этом сообщило издание HVG.

За введение ограничения сроков полномочий проголосовали 135 депутатов, 50 были против, а шесть удержались. Для вступления в силу поправки требовалось большинство в две трети голосов. Правящая партия «Тиса», которая имеет 141 из 199 мест в парламенте, без проблем протолкнула изменения.

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Введение ограничения сроков полномочий главы правительства было одним из ключевых предвыборных обещаний нынешнего премьер-министра Петера Мадяра.

Важно, что такое решение преследует цель предотвратить ситуации, когда один человек руководит страной на протяжении многих лет — как это было в случае с находившимся в кресле 20 лет экс-премьером Виктором Орбаном. Он возглавлял правительство с 1998-го по 2002-й, а затем непрерывно с 2010-го по май этого года, когда оппозиционная партия «Тиса» выиграла выборы.

Кроме того, новое правило закрывает Орбану потенциальный путь к возвращению после 16 лет у власти.

Реакция Орбана

«Законопроект „lex Orbánt“ был принят. Это был самый острый вопрос. Если я буду нужен, я здесь», — написал бывший премьер-министр.

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К сообщению он прикрепил фотографию с надписью: «Это касается не его, это касается меня».

Сообщение Орбана. Фото: facebook.com/orbanviktor

Напомним, еще в мае стало известно, что партия премьера Петера Мадяра готовит радикальное решение. Инициативу, которая получила название «Шестнадцатая поправка в Основной Закон Венгрии», внесли депутаты фракции «Тиса» Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши.

Документ предлагал дополнить Конституцию нормой, по которой премьер-министром не может быть избран человек, который уже занимал этот пост восемь лет или более — даже с перерывами. В то же время будут учитываться все премьерские мандаты после 2 мая 1990 года.

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