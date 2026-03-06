Орбан бросил новый ультиматум Украине из-за "Дружбы"

Виктор Орбан. / © Associated Press

Венгрия приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

"Мы не дадим украинцам денег, которые они успешно требуют в других странах ЕС, мы не будем платить и не пустим Украину в ЕС", - сказал он.

Орбан в очередной раз заявил, что вступление Украины в Евросоюз грозит не только венгерским фермерам, но и национальной экономике Венгрии.

«Мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они нас шантажируют и угрожают более серьезными последствиями», — заявил он.

Также Орбан, комментируя возможное предоставление Украине европейской поддержки в 90 млрд евро в два года, заявил, что Венгрия связывает свое вето по этому решению с прекращением работы «Дружбы». По его словам, Будапешт не будет снимать вето, и он исключил, что эта позиция будет скорректирована до возобновления работы нефтепровода.

Орбан повторил убеждение, что у Украины нет технических преград для возобновления поставок.

Ситуация вокруг «Дружбы»

Также премьер-министр Венгрии пригрозил силой возобновить работу нефтепровода "Дружба" в Украине. Мол, у него есть «политические и финансовые инструменты». Орбан заявил, что не будет заключать с Украиной никаких соглашений и не пойдет ни на какие компромиссы.

Ранее Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Политик обвинил Киев в попытках повлиять на предстоящие венгерские выборы и нанести ущерб энергетической безопасности страны.

В то же время глава венгерского МИД Петер Сиярто обвинил Зеленского в «покушении» на Венгрию . Министр заявил, мол, так называемая "ось Брюссель-Берлин-Киев" хочет добиться цены на бензин в 1000 форинтов (2,60 евро) в Венгрии перед выборами.