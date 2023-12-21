Орбан цинично объяснил, почему не называет войной вторжение РФ в Украину

Прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался называть полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "войной". В свою очередь, он в дальнейшем использует терминологию своего друга — российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Орбан сказал журналистам на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, сообщает Bloomberg.

"Это военная операция", — подчеркнул он.

Отметим, что в РФ вторжение в Украину называют "СВО" – специальная военная операция. Орбан также акцентирует внимание на этом, заявляя, мол, Москва войну Украине не объявляла.

"Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда война будет", – цинично заявил венгерский премьер.

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Заявления Орбана о войне в Украине

Премьер Венгрии известен своими скандальными высказываниями по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, Орбан не раз заявил, что Россия не проиграет войну, а российский диктатор Владимир Путин останется у власти, а "политических перемен в Москве не будет".

В октябре на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным Орбан также назвал войну РФ против Украины "военной операцией". Таким образом он еще раз повторил кремлевские нарративы.

Также ранее Орбан сделал циничное заявление по поводу войны в Украине, повторив нарративы российского диктатора Владимира Путина. Орбан говорит, что Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата".

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