Орбан дал важное поручение венгерской делегации в Киеве: о чем попросил

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил задачу венгерской делегации в Киеве организовать встречу с украинскими членами правительства и добиться совместного осмотра места повреждения нефтепровода «Дружба».

Об этом стало известно во время видеозвонка главы правительства с заместителем министра энергии Габором Цепеком, который находится в украинской столице.

Позиция Виктора Орбана

Орбан призвал венгерских чиновников активно напоминать о себе украинской стороне и демонстрировать настрой на компромисс. По словам премьера, Венгрия стремится избежать эскалации и задокументировать свои попытки мирного урегулирования ситуации.

Реклама

«Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели разрешить ситуацию вместе с ними. Мы не ищем конфликт, а решение, и в этом мы хотим им помочь», — заявил Виктор Орбан.

Переговоры в Киеве

Заместитель министра энергии Габор Цепек сообщил, что переговорный процесс в Киеве усложняется из-за ситуации безопасности. В частности, переговоры прервала воздушная тревога в городе.

«Мы находимся здесь, в бомбоубежище, но и здесь, и во время переговоров царит покой. Мы снова написали киевскому энергетическому правительству, что мы готовы к переговорам. Мы спокойно ждем возможности, потому что наша цель — решить вопрос нефтепровода „Дружба“ за столом переговоров», — отметил Цепек.

Помимо прямых контактов с украинскими властями, венгерская сторона ведет консультации с международными партнерами. Цепек подтвердил, что уже провел разговор с послом Словакии, который также зависит от поставок нефти через трубопровод «Дружба». Главной целью поездки остается стабилизация энергетического вопроса и доступ к поврежденной инфраструктуре для оценки масштабов необходимого ремонта.

Реклама

Что известно о конфликте по «Дружбе»

Между Украиной и Венгрией продолжается напряженная дискуссия по работе нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти в страны Центральной Европы.

Поэтому венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев, для переговоров по нефтепроводу «Дружба».

Со своей стороны, в МИД Украины отметили, что венгры не имеют официального статуса делегации, а приехали как обычные туристы за безвизом.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, прибывшими в Киев.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Венгрии обвинил президента Украины во лжи приезда венгерской делегации, однако официальные документы полностью опровергают заявления Будапешта.