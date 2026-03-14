Орбан дерзко ответил на письмо Ющенко: шокирующее заявление лидера Венгрии

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на письмо экс-президента Украины Виктора Ющенко, в котором он призвал его «остановиться и вспомнить, кем ты был». Орбан сказал, что «ваша борьба за свободу не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия».

Свой ответ венгерский премьер опубликовал в соцсети X.

Орбан назвал венгерский народ «нацией борцов за свободу, бесстрашно сражавшуюся за свою свободу […] и продолжающую эту традицию и сегодня». Однако борьба Украины за свободу, мол, «не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия».

Реклама

Венгерский премьер призвал Ющенко предупредить действующего президента Украины Владимира Зеленского «не посягать на свободу венгров», а также «не шантажировать и не угрожать» ни Венгрии, ни ее руководителям.

Также Орбан сказал, что «государственный терроризм», с помощью которого Зеленский якобы «взорвал немецкий газопровод „Северный поток“, не сработает против Венгрии». И напомнил, что Венгрия принимала украинских беженцев и открывала школы с украинским языком обучения. Украина же отказывает в этом венграм в Закарпатье.

«Мы до сих пор хотим оставаться вашими друзьями, но не будем участвовать в вашей войне. Поэтому прошу вас принять, что мы не посылаем на вашу войну ни денег, ни оружия, ни солдат. Я желаю, чтобы ваша братоубийственная война (так Орбан назвал российско-украинскую войну — ред.) не завершилась роковым ослаблением украинского государства и чтобы мы могли вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы», — написал венгерский премьер.

Свое письмо премьер-министр Венгрии завершил словами: «Удаляясь от вас, но искренне ваш Виктор Орбан», — и добавил, что Ющенко «может рассчитывать» на него, «если когда-нибудь какое-нибудь иностранное государство будет угрожать тебе или твоей семье».

Реклама

Напомним, накануне третий президент Украины Виктор Ющенко обратился письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и опубликовал их совместное фото с 1999 года. Он написал, что помнит Орбана другим — «лидером, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета».

Виктор Ющенко и Виктор Орбан

Также Ющенко призвал Орбана «остановиться и вспомнить, кем ты был»: «Еще не поздно вернуться к свету, к настоящему европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения».