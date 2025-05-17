Орбан дерзко заявил, что "Киев зашел слишком далеко": что снова возмутило премьера

Виктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

Североатлантический альянс должен отреагировать на то, что Украина якобы проводит финансированную и организованную кампанию клеветы против Венгрии.

Об этом дерзко заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщило издание Magyar Nemzet.

По словам главы венгерского правительства, якобы возникла "беспрецедентная ситуация", когда страна, не являющаяся членом НАТО и стремящаяся вступить в Альянс, "проводит согласованную, финансированную и организованную кампанию клеветы против государства-члена НАТО".

Реклама

Орбан заявляет, что атаки на его страну являются "частью сознательной, хорошо скоординированной, организованной, финансированной и дезинформационной кампании, которая поддерживается украинской разведкой".

"Киев зашел слишком далеко, и пора для НАТО дать четкий ответ. Это неприемлемо, и НАТО не может это терпеть", - заявил он.

Отмечается, что Виктор Орбан во время встреч с генсеком НАТО Марком Рютте намерен выдвинуть на повестку дня "неприемлемые действия" Киева в отношении Будапешта.

Напомним, на днях Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и даже в сотрудничестве с оппозиционной партией Тиса. По его мнению, Киев инициировал скоординированную кампанию по очернению Венгрии.

Реклама

Ранее Орбан возмутился из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство. В частности, премьер заявил о том, что, мол, вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.

Дата публикации 07:10, 17.05.25 Количество просмотров 26 Трамп о переговорах в Турции: не считает Путина препятствием к миру!