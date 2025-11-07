Орбан договорился с Трампом о российских энергоносителях: что известно

Виктор Орбан и Дональд Трамп

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США предоставили его стране полное освобождение от санкций, касающихся российской нефти и газа, транспортируемых по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».

Об этом пишет венгерское издание Telex.

Согласно заявлению Орбана, это исключение позволяет Венгрии беспрепятственно продолжать покупать российскую нефть и природный газ, не опасаясь санкций или политического недовольства со стороны Соединенных Штатов. Орбан подчеркнул, что такой шаг имеет критическое значение для внутренней экономики, поскольку позволяет «защитить снижение счетов за коммунальные услуги» и сохранить «самые дешевые цены на энергоносители» в Венгрии.

Реклама

Интересно, что Орбан утверждает, что получил непубличное одобрение на сохранение российского импорта от президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что Трамп критикует покупку российских энергоносителей другими странами. Также лидеры договорились об отмене санкций в отношении атомной электростанции «Пакш», исключение для которой должно было закончиться в декабре.

Ранее мы сообщали, что венгерский премьер будет пытаться выпросить у президента США сделать исключение из санкций для Венгрии, чтобы она могла и дальше покупать дешевую российскую нефть. Но Трамп уже предупредил, что намерен отказать Орбану.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном одобрял своего венгерского друга. Американский президент назвал Орбана «очень влиятельным человеком» и заявил, что в Венгрии «нет преступности» в отличие от других стран.

Как известно, США наложили санкции на крупнейших российских нефтепроизводителей, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.

Реклама

Напомним, ЕС также решил ввести полный запрет на транзакции по двум крупным российским нефтяным компаниям — ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».