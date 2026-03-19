Орбан доигрался: в ЕС начался "бунт" против премьера Венгрии из-за блокады помощи Украине

В ЕС начался "бунт" против Орбана из-за Украины / © Associated Press

Отношения между Киевом и Будапештом обострились из-за открытого шантажа венгерского премьера Виктора Орбана, который блокирует 90 миллиардов евро помощи для Украины. Эксперты отмечают, что Орбан блокирует инициативы для Украины ради собственных предвыборных рейтингов.

В свою очередь европейские лидеры расценивают такое поведение как измену и впервые всерьез обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС. На фоне политического давления Будапешт прибегает к радикальным шагам, незаконно удерживая украинские активы и создавая образ «внешнего врага» при поддержке кремлевских технологов.

Отказ Орбана от соглашения разозлил лидеров ЕС

Лидеры Европейского Союза обвиняют Виктора Орбана в измене и недобросовестных действиях из-за блокирования критически важного кредита для Украины на 90 миллиардов евро, пишет The Guardian. Венгерский премьер вместе с Робертом Фицо отказался подписывать соглашение, шантажируя Брюссель и Киев из-за остановки нефтепровода «Дружба».

«Отказ Орбана от соглашения разозлил лидеров ЕС, поскольку это подрывает процесс принятия решений ЕС в тот момент, когда у Украины заканчиваются деньги. Чиновники ЕС хотят, чтобы первые транши наличных были доступны для Киева с начала апреля», — говорится в статье.

Ситуация в Брюсселе фактически переросла в бунт: европейские чиновники называют поведение Будапешта неприемлемым и ищут юридические механизмы, чтобы заставить Орбана выполнить декабрьские договоренности в обход его вето.

Европейские дипломаты открыто заявляют о «расплате» для Орбана

Издание Politico отмечает, что встреча европейских лидеров в Брюсселе в этот четверг вполне может оказаться финальной для Виктора Орбана. Уже в апреле венгерского премьера ждут выборы, где он сейчас теряет позиции в пользу своего политического соперника.

Кроме того, заявили пять дипломатов ЕС и министр правительства одной из стран блока заявили о предстоящей «расплате» для Орбана.

В начале этой недели, во время закрытой встречи министров иностранных дел в Брюсселе министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль продемонстрировал, насколько мало терпения ЕС все еще имеет к Венгрии. Он предупредил, что «обструкционизм Будапешта больше нельзя терпеть».

Остальные чиновники высказались значительно резче.

«Премьер-министр Орбан должен понимать, что он постоянно проверяет пределы того, что другие государства-члены готовы терпеть», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС

Тем временем в Швеции заявили о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС — речь идет о механизме лишения Венгрии права голоса.

Однако, что именно сделает ЕС, если Орбан вновь выиграет парламентские выборы в Венгрии, остается открытым вопросом. Дальнейшее развитие событий и конкретные шаги Брюсселя будут зависеть от итогов голосования венгров 12 апреля.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Виктор Орбан использует Украину как оружие в своей предвыборной кампании и «предал» договоренности по этой стране.

Стоит заметить, что полуторачасовые дебаты в Европейском Совете о выделении кредита на 90 млрд евро завершились безрезультатно. По данным Politico, дипломаты и чиновники подтвердили отсутствие компромисса с Виктором Орбаном.

Президент Евросовета Антониу Кошта резко раскритиковал позицию венгерского премьера, подчеркнув, что тот перешел «красную линию», которую до сих пор не решался нарушить ни один лидер ЕС.

Венгрия не соглашается на уступки

Венгрия не одобрит ни одной инициативы в пользу Украины, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан перед заседанием Европейского совета 19 марта, передает РБК-Украина.

По словам венгерского лидера, позиция Будапешта остается неизменной.

«Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которая ими заблокирована…Мы ждем нефть. Все остальное — просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию», — заявил венгерский премьер.

Тем временем Венгрия начала блокировать въезд украинцам. В частности, трем гражданам Украины, среди которых двое военных, а также политический аналитик запретили въезд в страну и Шенгенскую зону за якобы угрозы Орбану.

Глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш сообщил, что запрет касается генерал-лейтенанта Григория Омельченко, украинского военного Евгения Карася, которого чиновник назвал лидером «неонацистской группы C14», и политического аналитика Бориса Тизенхаузена.

Венгерский премьер давно выступает против Украины

Отношения между Киевом и Будапештом еще больше обострились: очередной дипломатический скандал разразился из-за несанкционированного визита венгерской делегации, которая прибыла «проверять» нефтепровод «Дружба» без согласования с украинским МИД. Пока президент Украины Владимир Зеленский и профильные министры заявляют о неосведомленности о цели этого визита, эксперты называют приезд венгров спланированным спектаклем для Брюсселя.

В то же время разворачивается беспрецедентный конфликт вокруг «государственного рэкета» — 5 марта венгерские силовики с привлечением спецтехники задержали инкассаторов «Ощадбанка». Хотя людей отпустили, Венгрия до сих пор незаконно удерживает около 75 млн евро и 9 кг золота, которые перевозились официально. МИД Украины уже назвал этот инцидент актом терроризма.

Причиной такого агрессивного поведения Виктора Орбана эксперты считают выборы 12 апреля, где его партия «Фидес» пока проигрывает оппозиции. При поддержке кремлевских политтехнологов Будапешт искусственно лепит из Украины образ «внешнего врага», сочетая антиукраинскую истерию с прямым подкупом избирателей.

Стоит заметить, что Венгрия была первой страной, которая открыла посольство в независимой Украине. Однако трансформация Орбана из либерального друга Киева в союзника Москвы началась в 2009 году после его визита на съезд путинской партии «Единая Россия».

Сегодня Кремль не жалеет денег, чтобы помочь Орбану удержаться в кресле. Для Украины же главный вопрос остается открытым: когда вернутся заложники-миллионы и золото, которые Будапешт фактически украл в разгар войны.

Орбан берет «в заложники» ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан фактически взял Евросоюз в «заложники» используя право вето на кредит для Украины как инструмент своей предвыборной кампании, пишет Die Zeit.

Сейчас Брюссель срочно ищет «план Б», чтобы разблокировать финансирование в обход Будапешта, поскольку Орбан отказывается от компромиссов, спекулируя на ремонте нефтепровода «Дружба».

Украина отвергает обвинения Венгрии и отмечает, что трубопровод пока непригоден для использования из-за последствий российских авиаударов. Во вторник она подсчитала, что необходимый ремонт продлится примерно еще полтора месяца.

«Независимая миссия с участием экспертов ЕС сейчас должна прояснить ситуацию. Однако непонятно, действительно ли ее выводы приведут к уступкам со стороны Орбана. На родине он борется за переизбрание с помощью антиукраинской кампании, что разжигает опасения, что Венгрия может быть втянута в войну», — отмечает издание.

Тем временем к саботажу присоединилась и Словакия. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддержал позицию Виктора Орбана, заявив, что именно Братислава «платит цену за эту ситуацию», и в ультимативной форме потребовал от Украины допустить их инспекторов к нефтепроводу.

Как следствие попытка европейских лидеров согласовать выделение Украине масштабного кредита на сумму 90 миллиардов евро завершилась громким провалом.

Венгерский премьер в очередной раз обвинил в войне в Украине именно украинцев и европейцев, потому что те якобы не соглашаются на российские требования.

Читайте также:

