Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал свою ответственность за проигрыш его политсилы «Фидес», ведь во время кампании был уверен в ее победе.

Об этом политик заявил интервью Patrióta.

«Что касается масштабов поражения, цифры говорят четко, это явное поражение. Наши цели можно измерить количественно; мы хотели получить 3 миллиона голосов, чтобы у нас было достаточно сил для решения стоящих перед страной вызовов. Поражение великое», — сказал Орбан.

По его словам, послание к избирателям оппозиционера и лидера Тисы Петера Мадяра было «сильнее», чем в его партии. Поэтому «Фидес» и он, в частности, проиграли выборы. Более того, говорит Орбан, как лидер партии он «берет результат на 100% на себя, кожей и костями».

«Если бы я это увидел, я бы не вел такую кампанию. Я также думал, что мы победим… Это поражение очень болезненно, потому что все отдали все, что могли», — сказал он и добавил, мол, теперь «чувствует боль и пустоту», а работу использует как «терапию».

Политик заявил, что «политическая эра в Венгрии закончилась». Он высказался о том, что поражение требует «полной перезагрузки „Фидес“, реорганизации и правых сил в стране. Впрочем, премьер дал понять, что не уйдет с поста лидера партии.

«Если мое общество скажет мне сидеть в заднем ряду, я это сделаю… Если они скажут мне вывести команду на поле, я это сделаю», — добавил Орбан.

Заметим, Patrióta отмечает, что Орбан на протяжении всего общения держал «мрачный тон», говоря о результате выборов.

«Я многое сделал в своей жизни, возможно, я даже иногда уставал, хотя сейчас, после поражения, я вдруг чувствую себя не старше, а младше», — подытожил он.

Поражение Орбана — последние новости

На выборах в парламент Венгрии победила оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра. После поражения Орбана внезапно исчезла «украинская угроза» , которую так пугал премьер во время своей кампании. Теперь военные, охранявшие критически важные объекты энергетической инфраструктуры от нападения украинцев, возвращаются в казармы.

В то же время в Кремле возлагают надежды на будущего премьера Мадяра . Спикер «фюрера» Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве пока не знают, станет ли смена власти в Венгрии потерей для РФ, как и то, пойдет ли лидер «Тисы» на диалог с Кремлем» — как это делал его предшественник Орбан.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что провал Орбана на выборах ускорит европейский путь страны и поможет разблокировать кредит ЕС в 90 млрд евро.