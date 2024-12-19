Орбан готов обсудить с Зеленским "рождественское перемирие"

Орбан заявил, что всегда готов был поговорить с Зеленским.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, где они оба находятся.

Об этом сообщает Telex.hu.

Орбан сообщил журналистам, что план о "рождественском перемирии" уже "лежит на столе" и ожидает, чтобы его приняли или отклонили.

Кроме того, главу венгерского правительства спросили о возможности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан сообщил, что находится в состоянии постоянной готовности. Он подчеркнул, что открыт к любым конструктивным обсуждениям, если возникнет такая необходимость.

"Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии", – заявил Орбан.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Зеленского в провокации. Он назвал провокацией слова украинского президента о том, что у него нет действенных рычагов влияния на Путина, и заверил, что предложение "рождественского перемирия", по его словам, "лежит на столе".

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