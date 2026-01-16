- Дата публикации
Орбан готовится к выборам и запускает "национальную петицию" против Украины: детали
Венгерский премьер призывает венгров сказать «нет» помощи для Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициирует «национальную петицию» с просьбой поддержать свою политику отказа от финансирования ЕС для Украины.
Об этом он сказал в интервью государственному радио, сообщает Reuters.
Издание отмечает, что венгерский премьер готовится к сложным выборам в апреле. Их он представил как выбор между войной и миром, изобразив Украину такой, что не заслуживает поддержки, а свое правительство — единственной защитой от конфликта и экономических последствий.
Орбан заявил, что Киев оценивает свои финансовые потребности в поддержке со стороны партнеров в 800 млрд евро в течение десяти лет. По его словам, ЕС предоставит Украине деньги из двух источников: сначала «выдавит» деньги из стран-членов, а потом еще и возьмет кредит. Впрочем, дерзко подчеркнул премьер, он не позволит «Брюсселю нас обирать».
По его словам, правительство Венгрии выложит свои аргументы по этому поводу перед венграми в форме «национальных консультаций». Детали «петиции» были неясны. Похоже, пишет Reuters, она представляет собой неформальный референдум в форме бюллетеня для голосования, разосланного гражданам.
«Все получат эту (национальную петицию) и получат возможность сказать „нет“. Вместе с правительством сказать, что мы не будем платить», — заявил Орбан, обвинив оппозицию в проукраинской ориентации.
Заметим, так называемые «национальные консультации» — это пропагандистский инструмент правительства Орбана, который имитирует общенациональный опрос, но фактически не содержит никаких предохранителей относительно злоупотреблений или манипуляции голосами.
Напомним, недавно Орбан в очередной раз выступил против помощи Украине. По словам венгерского политика, выделение средств Киеву якобы приведет к существенному урезанию социальных стандартов для самих венгров, в частности, для пенсионеров и семей с детьми.
Среди угроз, которые премьер озвучил своей внутренней аудитории: отмена 13-й и 14-й пенсии, ликвидация семейных выплат, а также введение прогрессивного налога на прибыль для венгерских плательщиков.