Орбан хочет, чтобы мирный договор между Украиной и РФ был подписан в Будапеште

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Глава венгерского правительства Виктор Орбан выразил уверенность, что подписание мирного соглашения между Россией и Украиной состоится в венгерской столице.

Об этом сообщает венгерское издание Index.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапештский мирный саммит обязательно состоится, и это уже можно считать фактом, однако затруднился ответить, когда именно это произойдет.

Реклама

В интервью во время визита в Ватикан Орбан упомянул о «мирном саммите» в Шарм-эль-Шейхе.

«Вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу сказали, что подписание состоится в понедельник. Вот так нужно это воображать. Поэтому здесь через 2–3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение», — сказал он.

По мнению Орбана, мир между Россией и Украиной можно достичь только с участием внешних сил.

По его словам, «кто-то» должен договориться о мире с россиянами — США или Европа.

Реклама

«Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и будут решать будущее Украины, вопрос безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать», — заметил он.

Орбан также убежден, что европейские лидеры должны вступить в прямой контакт с Россией, начать переговоры и достичь российско-европейского соглашения по безопасности на континенте и будущем Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться оградить Венгрию от влияния американских санкций против российской нефти.

Мы ранее информировали, что венгерский премьер обвинил европейских лидеров в том, что они называли Путина военным преступником.