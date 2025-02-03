Орбан хотел заблокировать санкции против РФ, но его сдержали заявления Трампа – Брайза

Орбан угрожал заблокировать шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза против России.
Премьер Венгрии Виктор Орбан хотел заблокировать продление санкций против России, но его сдержали последние заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксрадник госсекретаря США, бывший директор по Европе и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.
"Трамп, безусловно, любит комплименты, но он не уважает иностранных лидеров, которые перегибают палку и ведут себя слишком подобострастно. Последним подтверждением этого стала его реакция на Орбана несколько дней назад. Всем, кто следит за ситуацией в Украине, известно, что Виктор Орбан угрожал заблокировать шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза против России, направленный на наказание Кремля за вторжение в Украину. Очевидно, Орбан выжидал, даст ли Трамп сигнал в поддержку смягчения санкций против России. Соединенные Штаты усилят давление на Россию из-за санкций, Орбан понял, что Трамп не намерен действовать в его интересах. Орбан рассчитывал на ослабление санкций против России, но когда этого не произошло, он остался без поддержки. нового пакета санкций Европейского Союза", – рассказал Брайза.
Он отметил, что у американского президента достаточно сложная психология в отношениях с другими лидерами государств. Если Трамп кого-то восхваляет, это может означать, что он считает этого человека слабым.
"Психология Трампа достаточно сложна. Он любит комплименты, но не терпит чрезмерной лести. Иногда, когда он слишком восхваляет кого-то, это действительно может свидетельствовать о том, что он считает этого человека слабым", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Портников назвал цель РФ по отношению к Украине после окончания активной фазы боевых действий.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп начал больше уважать президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот не подвергся давлению и запугиванию.
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