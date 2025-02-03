Орбан хотел заблокировать санкции против РФ, но его сдержали заявления Трампа – Брайза

Премьер Венгрии Виктор Орбан хотел заблокировать продление санкций против России, но его сдержали последние заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксрадник госсекретаря США, бывший директор по Европе и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

"Трамп, безусловно, любит комплименты, но он не уважает иностранных лидеров, которые перегибают палку и ведут себя слишком подобострастно. Последним подтверждением этого стала его реакция на Орбана несколько дней назад. Всем, кто следит за ситуацией в Украине, известно, что Виктор Орбан угрожал заблокировать шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза против России, направленный на наказание Кремля за вторжение в Украину. Очевидно, Орбан выжидал, даст ли Трамп сигнал в поддержку смягчения санкций против России. Соединенные Штаты усилят давление на Россию из-за санкций, Орбан понял, что Трамп не намерен действовать в его интересах. Орбан рассчитывал на ослабление санкций против России, но когда этого не произошло, он остался без поддержки. нового пакета санкций Европейского Союза", – рассказал Брайза.

Он отметил, что у американского президента достаточно сложная психология в отношениях с другими лидерами государств. Если Трамп кого-то восхваляет, это может означать, что он считает этого человека слабым.

"Психология Трампа достаточно сложна. Он любит комплименты, но не терпит чрезмерной лести. Иногда, когда он слишком восхваляет кого-то, это действительно может свидетельствовать о том, что он считает этого человека слабым", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Портников назвал цель РФ по отношению к Украине после окончания активной фазы боевых действий.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп начал больше уважать президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот не подвергся давлению и запугиванию.

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