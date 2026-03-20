Орбан и Сиярто устроили истерику: Венгрия угрожает Украине скандалом из-за "Турецкого потока"

Петер Сиярто и Виктор Орбан угрожают Украине скандалом / © Associated Press

Официальный Будапешт разразился новыми громкими обвинениями в адрес Киева. Венгерские власти утверждают, что Украина якобы пытается устроить им «тотальную энергетическую блокаду», целенаправленно атакуя газовую инфраструктуру на территории РФ.

Об очередной волне дипломатической напряженности сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, цитируя министра иностранных дел Петера Сиярто.

Обвинение в «тотальной блокаде»

По версии венгерского МИД, украинские военные якобы выпустили 22 ударных дрона по российской компрессорной станции, обеспечивающей работу газопровода «Турецкий поток». Сиярто заявил, что украинцы «пересекли все границы», ведь этот объект является критически важным для поставки голубого топлива в Венгрию.

Министр также упрекнул, что Киев якобы держит Будапешт под «нефтяной блокадой», а теперь хочет сделать невозможным еще и поставки газа, хотя сама Венгрия продолжает экспортировать в Украину электроэнергию.

Орбан угрожает Украине

Тему быстро подхватил и развил премьер-министр Виктор Орбан во время пресс-конференции в Брюсселе. Как пишет издание Origo , глава венгерского правительства прямо обвинил Киев в использовании террористических методов.

Орбан назвал три предыдущих шага, которые он считает «близкими к терроризму»: подрыв «Северных потоков», блокирование украинского участка газопровода 2022 года и проблемы с нефтепроводом «Дружба». Теперь же, по его словам, под угрозой оказался Турецкий поток.

Венгрия должна действовать, необходимо постоянно проводить операции сдерживания и наблюдения, чтобы украинцы поняли: у них нет возможности это сделать. Если они это сделают, мы объявим это государственным терроризмом и выступим против них на международном уровне», — пригрозил Орбан.

Интересно, что тему с опасностью для Турецкого потока сейчас активно раскручивают только Россия и Венгрия. Турция, которая является ключевым транзитером и получателем газа через этот трубопровод, никаких претензий Украине по этому инциденту не выдвигала.

Напомним, лидеры ЕС не убедили Орбана отменить вето о предоставлении кредита Украине. К открытому саботажу Венгрии присоединилась Словакия во главе с премьером Робертом Фицо.