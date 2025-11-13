- Дата публикации
Орбан и Сийярто в циничной манере отреагировали на коррупционный скандал в Украине: что сказали политики
Венгерские политики призвали ЕС прекратить финансировать Украину из-за коррупции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об "украинской военной мафии, связанной с президентом Зеленским".
Так венгерский политик отреагировал на коррупционный скандал в Украине в своем сообщении на Facebook.
Кроме того, он выразил критику в адрес европейской поддержки Киева.
"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", - высказался глава венгерского правительства.
Венгерский народ не будет отправлять средства в Украину, потому что правительство утвердило выплаты венгерским семьям.
"И после этого мы тем более не хотим финансовых требований и шантажа со стороны украинского президента. Пора, чтобы в Брюсселе наконец-то поняли, куда идут их деньги", - заявил Орбан.
Заметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто также высказался по поводу событий в Украине, призвав, прекратить "отправлять деньги европейских граждан в Украину", где "процветает коррупция".
"Пора остановить это безумие, нужно прекратить присылать деньги европейских граждан в Украину!", - заявил Сийярто.
Напомним, высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о коррупционном скандале в энергетике Украины. Она назвала эту ситуацию "чрезвычайно досадной". По ее словам, очень важно, чтобы официальный Киев отнесся к нему серьезно.
Между тем, министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас признал, что недавние события могли повлиять на решимость министров ЕС перед обсуждением дальнейшего финансирования страны. В свою очередь, Германия заявила, что продолжает доверять Украине, несмотря на коррупционный скандал. В то же время Берлин будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий.