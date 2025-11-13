Орбан и Сийярто в циничной манере отреагировали на коррупционный скандал в Украине: что сказали политики

Петер Сийярто и Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об "украинской военной мафии, связанной с президентом Зеленским".

Так венгерский политик отреагировал на коррупционный скандал в Украине в своем сообщении на Facebook.

Кроме того, он выразил критику в адрес европейской поддержки Киева.

"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", - высказался глава венгерского правительства.

Венгерский народ не будет отправлять средства в Украину, потому что правительство утвердило выплаты венгерским семьям.

"И после этого мы тем более не хотим финансовых требований и шантажа со стороны украинского президента. Пора, чтобы в Брюсселе наконец-то поняли, куда идут их деньги", - заявил Орбан.

Заметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто также высказался по поводу событий в Украине, призвав, прекратить "отправлять деньги европейских граждан в Украину", где "процветает коррупция".

"Пора остановить это безумие, нужно прекратить присылать деньги европейских граждан в Украину!", - заявил Сийярто.

Напомним, высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о коррупционном скандале в энергетике Украины. Она назвала эту ситуацию "чрезвычайно досадной". По ее словам, очень важно, чтобы официальный Киев отнесся к нему серьезно.

Между тем, министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас признал, что недавние события могли повлиять на решимость министров ЕС перед обсуждением дальнейшего финансирования страны. В свою очередь, Германия заявила, что продолжает доверять Украине, несмотря на коррупционный скандал. В то же время Берлин будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий.