Орбан и Сийярто высказали новые претензии к Украине и требования к Европе: скандальные заявления

Орбан и Сийярто. / © Associated Press

Венгрия призывает Европейский Союз упразднить запрет на импорт российской нефти и газа. Будапешт отмечает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке повлекло за собой перебои в цепях поставок и резкий рост цен на энергоносители.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, Евросоюз стал "уязвимым" после введения санкций против агрессорки России. По его словам, сохранение действующих ограничений против российских энергоносителей нанесет ущерб экономикам европейских стран.

"Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейским людям и европейской экономике. Основное внимание должно быть сосредоточено на защите интересов европейцев, а не на идеологии", – заявил Сийярто.

Заявление Орбана об отмене санкций

В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан снова обвинил Украину в росте цен на нефть в стране. Мол, дело не только в обострении на Ближнем Востоке, но и "блокировке" поставок нефти из РФ через "Дружбу".

Он заявил, что обратился в Европейскую комиссию с просьбой отменить санкции, введенные против энергоносителей из России. Орбан в очередной раз убеждает, что остановка транзита нефти из страны-агрессорки является угрозой не только для Венгрии, но и для всего ЕС.

"Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, наложенные на российские энергоносители. Я инициировал это в письме главе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен", – сообщил глава правительства Венгрии.

Ультиматумы Венгрии через "Дружбу"

6 марта Венгрия выдвинула «дедлайн» по нефтепроводу "Дружба". Госсекретарь при Министерстве энергетики Габор Чепек заявил, что Киеву потребовали выполнить условия Будапешта в течение трех дней. В частности, речь идет о том, что Украина должна разрешить инспекционный осмотр станции, обеспечивающей прокачку нефти.

В то же время, Орбан бросил еще один ультиматум Украины. По его словам, Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Киева поставок, пока он не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Он пообещал снять вето только после возобновления поставок через нефтепровод.

Кроме того, Петер Сийярто обвинил президента Владимира Зеленского в «покушении» на Венгрию. Министр заявил, мол, так называемая "ось Брюссель-Берлин-Киев" хочет добиться цены на бензин в 1000 форинтов (2,60 евро) в Венгрии перед выборами.