Орбан истерически раскритиковал новый бюджет ЕС: снова виновата Украина

Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жесткой критикой предложенного Европейской комиссией бюджета ЕС на 2028-2034 годы.

В своем сообщении в соцсети X он заявил, что Венгрия не поддержит этот проект.

По словам Орбана, «новый бюджет Евросоюза ориентирован не на интересы простых европейцев, а на геополитическую конфронтацию».

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«Еврокомиссия планирует выделить миллиарды на помощь Украине, тогда как поддержка сельского хозяйства и внутреннего развития стран-членов останется на втором плане. Брюссельская элита представила семилетний бюджетный проект, построенный на логике войны. Миллиарды — Украине, крошки — фермерам и развитию. Их цель: победить Россию, поставить у власти либеральных союзников и расширить сферу своего влияния», — написал он.

Орбан утверждает, что пятая часть бюджета якобы предусмотрена именно для Украины, что, по его мнению, является доказательством того, что ЕС стремится к победе над РФ из-за войны на украинской территории.

«Это бюджет Европейского Союза, воюющего с Россией. Который воюет с Россией на украинской территории… в надежде, что военное поражение поколебит российские власти», — отметил он.

Ранее Орбан публично осудил возможность вступления Украины в ЕС, назвав это потенциальной причиной войны.

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«Украина не должна быть принята в Европейский Союз — это тоже принесет войну, даже если весь Брюссель перевернется вверх дном», — считает премьер.