- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 1 мин
Орбан летит в Москву: о чем собрался договариваться
Орбан подтвердил, что ключевая цель визита — обеспечение низких цен на энергоносители зимой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября прилетит в Москву разговаривать о низких ценах на энергоносители для его страны.
Об этом политик написал в Сети.
«Направляемся в Москву! Энергетическая безопасность и доступные, низкие цены на энергоносители в зимний период в Венгрии — ради этого мы ездили в Вашингтон, и по этой же причине я сейчас отправляюсь в Москву», — говорится в заметке Орбана.
Напомним, ранее журналист Саболч Пани сообщил, что Орбан, вероятно, готовится к поездке в Москву 28 ноября для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.