Орбан летит в Москву: о чем собрался договариваться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября прилетит в Москву разговаривать о низких ценах на энергоносители для его страны.

Об этом политик написал в Сети.

«Направляемся в Москву! Энергетическая безопасность и доступные, низкие цены на энергоносители в зимний период в Венгрии — ради этого мы ездили в Вашингтон, и по этой же причине я сейчас отправляюсь в Москву», — говорится в заметке Орбана.

Напомним, ранее журналист Саболч Пани сообщил, что Орбан, вероятно, готовится к поездке в Москву 28 ноября для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.