Орбан набросился на Евросоюз из-за Украины: что заявил

Виктор Орбан / © Associated Press

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Венгерский лидер Виктор Орбан пожаловался на то, что Евросоюз оказывает давление на его государство из-за вступления Украины. Он считает это "огромной проблемой".

Об этом Орбан написал в сети X.

Орбан заявил, что не позволит Брюсселю вынудить Венгрию поддержать членство Украины в ЕС. Мол, должно быть согласие венгерского народа.

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"Мы не позволим Брюсселю заставить нас принять Украину в ЕС. Это огромная проблема, которая имеет широкие последствия для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства. Мы спросим венгерский народ и будем поступать так, как он решит!", - подчеркнул он.

Ранее речь шла о том, что Орбана могут лишить права голоса в ЕС , чтобы Путин не получил 240 млрд евро.