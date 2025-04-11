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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
732
Время на прочтение
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Орбан набросился на Евросоюз из-за Украины: что заявил

По его словам, будут решать венгры.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Венгерский лидер Виктор Орбан пожаловался на то, что Евросоюз оказывает давление на его государство из-за вступления Украины. Он считает это "огромной проблемой".

Об этом Орбан написал в сети X.

Орбан заявил, что не позволит Брюсселю вынудить Венгрию поддержать членство Украины в ЕС. Мол, должно быть согласие венгерского народа.

"Мы не позволим Брюсселю заставить нас принять Украину в ЕС. Это огромная проблема, которая имеет широкие последствия для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства. Мы спросим венгерский народ и будем поступать так, как он решит!", - подчеркнул он.

Ранее речь шла о том, что Орбана могут лишить права голоса в ЕС , чтобы Путин не получил 240 млрд евро.

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Дата публикации
Количество просмотров
732
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