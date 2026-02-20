Орбан набросился на Зеленского и опубликовал скандальное видео: детали

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. / © press-centr.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпустил дерзкое агитационное видео в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

Свой ролик политик опубликовал в Сети Х.

В ролике Орбан снова обвинил Украину в якобы «вмешательстве в выборы», которые в апреле состоятся в Венгрии. Мол, Киев финансирует оппозиционную венгерскую партию Тиса.

«Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию Тиса. Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу „Дружба“, чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств. Венгрия не покажется. Мы будем защищать венгерские семьи», — говорится в подписи к видео.

Отношения Зеленского и Орбана

Виктор Орбан известен своими скандальными заявлениями не только о войне в Украине, но и упреками в адрес президента Владимира Зеленского. Недавно он обвинил Брюссель и Киев в «войне» против Венгрии. Причиной возмущения стал «тайный план» принятия Украины в ЕС в 2027-м, идея которого якобы появилась у лидеров ЕС.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский деликатно высмеял венгерского премьера, заявив, что благодаря Украине Орбан может выращивать живот вместо наращивания армии. Сейчас именно украинская армия удерживает европейский фронт, добавил он.

В то же время Орбан ответил на замечание Зеленского о его упитанном животе. Он дерзко назвал замечание украинского президента «предвыборной речью», которая вроде бы повлияет на «поддержку вступления Украины в Европейский Союз».

