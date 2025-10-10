Орбан набросился с серьезными обвинениями на украинскую разведку

Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинскую разведку в том, что вроде бы она "проникла" в смартфоны венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Об этом политик заявил в интервью государственному радио в пятницу, сообщает "ЕП".

По его словам, украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через проукраинскую партию Тиса".

"Они проникли в общественную жизнь и политику, оказывая технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им обрести власть здесь. Когда-то мы говорили: "Русские уже в амбаре", теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" – заявил Орбан.

Вероятно, его заявление касалось сообщения венгерского издания Index о том, что украинская компания PettersonApps могла работать над разработкой приложения оппозиционной партии "Тиса". В публикации сообщалось, что допустила утечка данных в сеть 18 тысяч пользователей приложения.

Между тем, прессслужба партии "Тиса" сообщила, что приложение разработали венгерские специалисты. Впоследствии партия также заявила, что хотя в данной базе данных есть сведения, связанные с их сообществом, они не знают источники происхождения этих данных.

Напомним, ранее Орбан публично обвинил украинского президента Владимира Зеленского в давлении. Мол, украинский лидер применяет "моральный шантаж", пытаясь заставить страны ЕС поддержать вступление Киева, несмотря на референдум венгров против этого.

Также премьер Венгрии шокировал причиной, почему Будапешт не хочет быть в одном союзе с Украиной? Он довольно нагло заявил, что судьба украинцев – это быть рядом с Россией.