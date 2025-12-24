Орбан намекнул на войну в Европе в 2026-м, но обвинил в этом не Путина

Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что уже следующий 2026 год может стать годом начала войны в Европе.

Такое мнение он высказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

"Этого нельзя исключать", - ответил венгерский премьер на вопрос о том, может ли 2025 год стать последним годом мира в Европе.

По его словам, в 1945-м после завершения Второй мировой войны ядерное оружие «держало народы континента (Европы — Ред.) от войны». Впрочем, сейчас, говорит Орбан, формируется «совершенно новый мир».

«Происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, которая может даже разжечь войну. Ощущаемая военная напряженность в Европе является следствием упадка Западной Европы и Европейского Союза», — высказался венгерский премьер.

Орбан дерзко подчеркнул, что именно эти факторы могут привести к войне. По словам политика, на прошлой неделе в Брюсселе вроде бы удалось замедлить этот процесс. Вероятно, он имел в виду не предоставление Украине «репарационного займа» за счет активов агрессорки России.

«Сегодня в Европе снова два лагеря: партия войны и партия мира. Теперь преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира», — сказал он.

Напомним, ранее Орбан заявил, что падение Украины станет катастрофой для Венгрии. Мол, поэтому Будапешт не заинтересован в этом. Премьер Венгрии заверил, что стабильность в соседней Украине «имеет большое значение для Венгрии», которая поставляет туда электроэнергию и газ.

Кроме того, венгерский премьер подверг критике решение лидеров ЕС финансировать Украину и поставил под сомнение факты российской агрессии. Мол, ему "не совсем понятно, кто на кого напал". По его словам, страны Запада ошибаются, веря в то, что "эту войну можно вести, не тратя ни копейки".