Орбан написал Зеленскому письмо с угрозами: какое требование выставил Киеву

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Киев в попытках повлиять на предстоящие венгерские выборы и повредить энергетической безопасности страны.

В сообщении в соцсети X Виктор Орбан заявил, что в течение четырех лет Владимир Зеленский якобы пытается втянуть Венгрию в войну с Россией.

«В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции», — отметил он.

Премьер Венгрии утверждает, что Украина, Брюссель и венгерская оппозиция якобы координируют усилия для приведения к власти в Венгрии проукраинского правительства.

«В последние дни вы заблокировали нефтепровод „Дружба“, который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей», — добавил он.

Венгерский политик также цинично отметил, что якобы не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина: «Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители».

Напомним, Орбан резко обострил риторику по отношению к Украине и Европейскому Союзу, выступая на «антивенном» собрании в городе Сомбатгей. В своей речи он фактически представил Украину как внешнего врага Венгрии, а Брюссель как главного политического противника, на противопоставлении которому строится предстоящая избирательная кампания.

Отметим, позиция Будапешта традиционно остается одной из наиболее критических по отношению к евроинтеграционным процессам Украины. Венгрия неоднократно блокировала или задерживала решения ЕС, касающиеся Киева, ссылаясь на процедурные и политические аргументы.

Bloomberg пишет, что Виктор Орбан развернул масштабную атаку по инициативах Евросоюза о поддержке Киева на фоне катастрофического падения собственного рейтинга. Политик использует «нефтяную блокаду» со стороны Украины в качестве повода, чтобы оправдать блокировку 90 млрд евро помощи.