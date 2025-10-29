Дональд Трамп и Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Мир между Украиной и Россией невозможно достичь без внешнего посредника, и таким «единственным игроком» способен стать только президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По мнению главы венгерского правительства, переговоры между Украиной и Россией нуждаются в третьей стороне, которая не заангажирована и не имеет прямых связей с участниками войны.

Реклама

«Мы надеемся, что найдется кто-то внешний, кто не связан ни с россиянами, ни с украинцами, и сможет оказать давление ради заключения мирного соглашения. Я сам вел переговоры и с украинцами, и с россиянами, и мой опыт показывает, что когда стороны ведут переговоры самостоятельно, до мира не доходит», — объяснил Орбан.

По его словам, в ситуации нужен «третий игрок», способный сделать реальный шаг в направлении урегулирования конфликта.

«К сожалению, европейцы вышли из процесса, поэтому единственным оставшимся является Трамп. Он действительно привержен идее достижения мира», — подчеркнул Виктор Орбан.

Ранее сообщалось, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином станет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкционному давлению на Россию.

Реклама

Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины значительно улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.