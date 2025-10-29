ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
812
Время на прочтение
1 мин

Орбан назвал «единственного человека», который может принести мир в Украине

Виктор Орбан заявил, что только президент США Дональд Трамп может стать нейтральным посредником в переговорах и вынудить стороны договориться о мире.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Виктор Орбан

Дональд Трамп и Виктор Орбан / © Associated Press

Мир между Украиной и Россией невозможно достичь без внешнего посредника, и таким «единственным игроком» способен стать только президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По мнению главы венгерского правительства, переговоры между Украиной и Россией нуждаются в третьей стороне, которая не заангажирована и не имеет прямых связей с участниками войны.

«Мы надеемся, что найдется кто-то внешний, кто не связан ни с россиянами, ни с украинцами, и сможет оказать давление ради заключения мирного соглашения. Я сам вел переговоры и с украинцами, и с россиянами, и мой опыт показывает, что когда стороны ведут переговоры самостоятельно, до мира не доходит», — объяснил Орбан.

По его словам, в ситуации нужен «третий игрок», способный сделать реальный шаг в направлении урегулирования конфликта.

«К сожалению, европейцы вышли из процесса, поэтому единственным оставшимся является Трамп. Он действительно привержен идее достижения мира», — подчеркнул Виктор Орбан.

Ранее сообщалось, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином станет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкционному давлению на Россию.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины значительно улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.

Дата публикации
Количество просмотров
812
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie