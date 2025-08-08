Орбан назвал Европу "обиженным ребенком" и бросил обвинения Мерцу и Макрону

Виктор Орбан. / © Associated Press

Лидеры ключевых стран Евросоюза должны встретиться с российским диктатором Владимиром Зеленским. Иначе Европа может остаться в стороне в дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью 444.hu.

Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Путиным, Орбан сказал, что проблема в том, что Европейский Союз не сел за стол переговоров с главой Кремля.

По словам венгерского премьера, он ранее предлагал Брюсселю вести переговоры с Москвой. Впрочем, не получил положительного ответа.

"Я не рад, что Союз уснул", - подчеркнул он.

По его мнению, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон должны были отправиться в Москву на переговоры с Путиным или провести такую встречу в нейтральной стране. Союз "не может сидеть дома, как обиженный ребенок", заявил Орбан, потому что, по его словам, "если есть проблема, мы должны вести переговоры".

Премьер отметил, что обрадован возможной встречей Трампа и Путина, которая может принести мир. Впрочем, ему не нравится то, что ЕС могу быть "лишь второстепенными действующими лицами в этом мире".

Напомним, в ближайшее время состоится встреча Трампа и Путина. Впрочем, пишет Sky News, она не обязательно означает прекращение огня в Украине. Пока нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою позицию на переговорах. Вероятно, это лишь очередная попытка Кремля разрядить гнев Трампа и избежать его дедлайна, игнорирование которого может обернуться санкциями.

Впрочем, обозревателя Sky News Дэвид Блевинс отмечает, что все же Трамп может стать на шаг ближе к завершению войны. Он отмечает, что семь часов – это долгое время в политике США. Если 6 августа в 10:00 Трамп обвинил Россию в том, что она представляет угрозу национальной безопасности США, то уже в 17:00 американский лидер заявил, что существует «хорошая перспектива» его встречи с Владимиром Путиным в скором времени.