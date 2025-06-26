Орбан назвал новую причину, почему выступает против вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС «чтобы с ней не интегрировать войну».

Об этом он заявил во время общения со СМИ перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, пишет "ЕП”.

«Если мы возьмем Украину в ЕС, мы с ней интегрируем войну. А мы не хотим быть в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны и представляет непосредственную угрозу для нас. Потому что если член ЕС в состоянии войны — это значит, что и ЕС в состоянии войны. Нам это не нравится», — сказал глава правительства Венгрии.

Отметим, что в последнее время Орбан постоянно подчеркивает, что он против вступления Украины в ЕС и НАТО, аргументируя это «экономическимнесостоятельностью» Украины и войной.

Напомним, на саммит НАТО в Гааге венгерский премьер заявил, что видит своей задачей не допустить членства Украины в Альянсе. Он подчеркнул, что Российская Федерация тоже не в НАТО.

Что больше, по словам Орбана, «настоящая угроза» для Европы — не Россия. Политик убежден, что наибольший вызов для Европы не в вопросе безопасности, а в экономической сфере.