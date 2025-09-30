Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное возмутительное заявление о войне России против Украины. По его мнению, россияне победили.

Об этом он сказал в эфире шоу Harcosok Órája.

Орбан отметил, что президент США Дональд Трамп спрашивал его мнение об этом.

«Я сказал ему, что война уже решена. Россияне победили. Это закрытое дело. Вопрос: когда и кто договорится с россиянами? Он договаривается с россиянами? Будет ли соглашение с США? Или Европа наконец-то готова к переговорам с Россией?», — высказался Орбан.

Отметим, что в эфире этого же шоу Орбан неожиданно заявил о слабости России. Венгерский политик убежден, что РФ не может повредить его стране, поскольку слаба в военном, экономическом и демографическом планах.

«Мы сильнее, но ведем себя как слабее. Если русские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся», – заверил премьер-министр.

Напомним, Орбан заявил, что его Венгрия не намерена отказываться от российских нефти и газа.

"Любой другой источник снабжения менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии", - заявил премьер.

Также венгерский лидер объясняет решение тем, что энергоносители из России дешевле альтернативных вариантов. А отказ от них автоматически повлечет необходимость повышать цены для венгерского населения. Мол, венгерские семьи не должны платить больше.