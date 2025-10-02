Орбан назвал подлинную опасность для ЕС, но это не Россия

Виктор Орбан. / © Associated Press

Европе вроде бы не стоит воспринимать Россию как угрозу. Вместо этого следует обратить внимание на угрозу экономической стагнации и потери конкурентоспособности.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан началом саммита Европейского политического сообщества, сообщает " Укринформ ".

Отвечая на вопрос, какие основные угрозы стоят перед Европой, Орбан сказал: "Экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности".

Зато он ответил, что Европа "сильнее России", когда его спросили о том, считает ли РФ угрозой. По его словам, население Европы составляет 400 млн. граждан, а это гораздо больше, чем население России, как и совокупный ВВП всей Европы.

Отдельно он отметил, что 27 стран-членов ЕС вместе тратят на оборону больше, чем заложено в российском оборонном бюджете.

"Так почему мы боимся? Мы сильнее их", - подчеркнул Орбан.

По его словам, якобы вопрос заключается в том, есть ли у Европы "лидерство, чтобы объединиться и вместе защищать наши интересы".

Напомним, ранее Виктор Орбан сделал неожиданное заявление о слабости России. Мол, она не может повредить его стране, поскольку слаба в военном, экономическом и демографическом смыслах.

Венгерский премьер также назвал победителя в войне России против Украины . По его мнению, россияне победили. Мол, это закрытое дело.