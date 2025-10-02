- Дата публикации
Орбан назвал подлинную опасность для ЕС, но это не Россия
По словам венгерского премьер-министра, Европа "сильнее России".
Европе вроде бы не стоит воспринимать Россию как угрозу. Вместо этого следует обратить внимание на угрозу экономической стагнации и потери конкурентоспособности.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан началом саммита Европейского политического сообщества, сообщает " Укринформ ".
Отвечая на вопрос, какие основные угрозы стоят перед Европой, Орбан сказал: "Экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности".
Зато он ответил, что Европа "сильнее России", когда его спросили о том, считает ли РФ угрозой. По его словам, население Европы составляет 400 млн. граждан, а это гораздо больше, чем население России, как и совокупный ВВП всей Европы.
Отдельно он отметил, что 27 стран-членов ЕС вместе тратят на оборону больше, чем заложено в российском оборонном бюджете.
"Так почему мы боимся? Мы сильнее их", - подчеркнул Орбан.
По его словам, якобы вопрос заключается в том, есть ли у Европы "лидерство, чтобы объединиться и вместе защищать наши интересы".
Напомним, ранее Виктор Орбан сделал неожиданное заявление о слабости России. Мол, она не может повредить его стране, поскольку слаба в военном, экономическом и демографическом смыслах.
Венгерский премьер также назвал победителя в войне России против Украины . По его мнению, россияне победили. Мол, это закрытое дело.