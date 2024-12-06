Венгерский премьер и друг диктатора РФ Виктор Орбан цинично заявил, что Соединенные Штаты Америки играют решающую роль в войне в Украине К слову, о причастности Кремля он не оговорился.

Об этом премьер-министр Венгрии заявил в утренней программе радиостанции Kossuth.

По словам Орбана, ситуация должна измениться после того, как новоизбранный президент США Дональд Трампа вступит в должность.

"Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт (так он называет войну — Ред.) давно бы закончился. Украина не смогла бы сопротивляться без участия Америки", — цинично выразился он.

Кроме того, по словам Орбана, агрессорша Россия "укрепилась во времена украинского конфликта, а Украина ослабла".

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в выступлении на пленарном заседании ОБСЕ лицемерно заявил, что его страна "вообще не собирается ни на кого нападать ".

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