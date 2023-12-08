Орбан назвал Украину "коррумпированной страной" и выступил против ее вступления в ЕС

Политик повторил свои аргументы, почему против начала переговоров о ее вступлении в ЕС.

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан снова заявил, что против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Якобы "страна не готова к этому". По его словам, в частности, из-за коррупции.

Об этом венгерский политик заявил во время визита в Париж, сообщает издание Le Point.

"Украина известна как одна из наиболее коррумпированных стран мира. Мы не можем одобрить решение о начале переговоров о вступлении", – высказался Орбан.

Премьер Венгрии отрицал оценку Еврокомиссии о том, что "Украина достигла прогресса". По его словам, "принятие Украины будет означать дополнительные расходы для бюджета ЕС и серьезные последствия для аграрной политики". Мол, если украинский сельскохозяйственный сектор войдет в европейскую систему, то "он уничтожит его на следующий день", а "последствия будут ужасающими".

Впрочем, Орбан отметил, что готов к "гибкости" по другим вопросам, комментируя возможное "размораживание" Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Венгрии.

"Когда возникает дилемма, я обычно классифицирую ее на три категории: историческую, стратегическую и тактическую. Украинский вопрос – это вопрос исторический, вопрос масштаба. Финансовый вопрос – тактический. Мой политический опыт научил меня никогда не связывать технические вопросы, такие как деньги, с историческими проблемами. Если вы это сделаете, вы рискуете полным хаосом. Поэтому я не хочу достигать согласия в украинском вопросе, но я остаюсь полностью готовым к этому в других вопросах", – заявил он.

Напомним, Виктор Орбан предлагает вообще не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру. По его словам, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".

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