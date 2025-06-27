Орбан назвал Украину "неопределенным образованием" и хвастался, что остановил ее вступление в ЕС

Виктор Орбан. / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "неопределенным образованием" и заявил, что Будапешт якобы остановил ее вступление в Европейский Союз.

Об этом он заявил в эфире государственного радио, сообщает Telex .

По словам венгерского политика, результаты организованного его правительством "референдума" по членству Украины в ЕС позволили остановить вступление Украины в сообщество. Вместе с тем, нагло подчеркивает, Будапешт "понимает украинцев", "видит их героическую борьбу" и даже осознает потребность в помощи.

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"Мы хотим помогать так, чтобы при этом не уничтожить себя. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит - и на территорию Венгрии", - высказался премьер-министр.

По мнению Орбана, Украина не по своей вине является "неопределенным образованием". Он цинично заявил о том, что "не знает, что такое Украина сегодня, какова длина ее границ".

"Эта опасность существовала ранее в странах бывшего советского блока. Именно поэтому изначально эти страны были приняты в НАТО, потому что НАТО могла гарантировать эти границы. Затем Европейский Союз принял другие страны", - заявил политик.

Орбан высказал мнение о том, что якобы позицию по членству Украины в ЕС впоследствии изменят и другие страны-члены.

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"Немцы перейдут на другую сторону, потом австрийцы, потом чехи, и наконец придут французы, которые, кстати, вообще легче других говорят "нет" расширению. Так что ничего из этого не выйдет", - добавил глава правительства Венгрии.

Как сообщалось, ранее премьер-министр объяснил, почему выступает против вступления Украины в ЕС. Мол, он не хочет дойти до того, чтобы с ней не интегрировать войну.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина выполнила свою часть работы для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, и теперь очередь за ЕС. Она назвала поразительным то, что "под непрерывными обстрелами Украина принимает реформу за реформой".

Отметим, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских партнеров к установлению четкой политической цели – вступлению Украины в ЕС от 1 января 2030 года. Установление такой даты может привести к консолидации усилий всех стран-членов и ускорению переговорного процесса, говорит литовский лидер.

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