Орбан назвал "врага" Венгрии — и это не Путин

Орбан / © Associated Press

Венгерский премьер Виктор Орбан сделал абсурдное заявление о диктаторе РФ Владимире Путине. Мол, Венгрии не стоит его бояться.

Об этом пишет CNN.

«Венгрия должна бояться ЕС, а не Путина», — сказал Орбан.

Орбан призвал венгров «бояться Брюсселя»

Венгерский лидер убежден, что его государству «следует бояться Брюсселя».

«Мы должны привыкнуть к мнению, что любящие свободу должны бояться не Востока, а Брюсселя», — сказал он, имея в виду фактическую столицу ЕС в Бельгии.

По его совам, внушение страха относительно Путина «примитивно и несерьезно».

«Брюссель, однако, является ощутимой реальностью и источником неизбежной опасности. Это горькая правда, и мы ее не потерпим», — заключил Орбан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу войны.

Зеленский подчеркнул, что именно украинцы держат европейский фронт.

Как отметил украинский лидер, благодаря усилиям ВСУ некоторые европейские политики могут думать о своем комфорте вместо наращивания оборонительных возможностей.

«И даже один Виктор может думать только о том, как отращивать живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — констатировал глава государства.

Впоследствии Орбан ответил на замечания президента Украины. Он назвал это «предвыборной речью».

В этот же день Зеленский добавил, что хочет поблагодарить Орбан.

«Я даже хочу поблагодарить Виктора [Орбана]. Вы все знаете, кого я имею в виду. По-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он — человеком, который забыл о слове „стыд“, — объяснил Владимир Зеленский.