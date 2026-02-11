Орбан обвинил Брюссель и Украину в "войне" против Венгрии: детали

Виктор Орбан. / © Associated Press

Брюссель и Украина якобы «объявили войну» Венгрии после публикации Politico об идее «вступления в ЕС авансом» для Киева.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Сети X.

«Этот новый план — это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта», — заявил Орбан.

Орбан описал Politico как «официальное издание брюссельской элиты». По его словам, идеи, описанные там, являются «новейшим планом войны».

«В апреле венгры должны остановить их — на избирательных участках. "Фидес" — единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии», — добавил премьер Венгрии.

Как сообщалось, на днях Орбан дерзко высказался о том, что Украина — враг Венгрии. Свои слова он объяснил тем, что, мол, Киев требует от Евросоюза лишить его страну дешевых энергоносителей от агрессора РФ, что якобы приведет к росту стоимости коммунальных услуг для венгров.

«Тайный план» Брюсселя для Украины

Венгерский премьер недавно заявил о «тайном плане» Брюсселя принять Украину в ЕС в 2027 году. Якобы во время последнего саммита ЕС лидерам предоставили соответствующий документ. По его словам, существует «ограниченное время» для вступления Украины в ЕС до начала следующего бюджетного периода.

Politico опубликовало статью о пяти шагах к членству в ЕС для Киева. Якобы для этого готовится беспрецедентная схема. Еврочиновники готовы даже изменить фундаментальные правила приема новых членов.

Одним из шагов является ожидание поражения Орбана на выборах. Европейские чиновники надеются, что победа оппозиционера Петера Мадяра может изменить ситуацию. Хотя он обещал вынести вопросы украинского членства на референдум, диалог с ним считают в ЕС более перспективным.