Орбан обвинил Зеленского в нападках и пригрозил "длительными последствиями"

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. / © press-centr.com

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский "открыто угрожал" Будапешту, а потому эта риторика будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Об этом сообщило издание Magyar Nemzet.

По его словам, президент Украины якобы "открыто угрожал Венгрии". Кроме того, говорит Орбан, он "признался" об атаках на трубопровод "Дружба", потому что "мы не поддерживаем их членство в ЕС".

"Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", - высказался Орбан.

Премьер-министр Венгрии также отметил, мол, "шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", - добавил Орбан.

Высказывание Зеленского

Во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни украинский президент заявил, что Киев всегда поддерживал дружбу с Будапештом. Однако теперь эти отношения зависят от позиции Венгрии.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование Дружбы зависит от позиции Венгрии», - подчеркнул глава государства.

Впрочем, Венгрии не понравились такие слова Зеленского. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил о "устрашении со стороны президента Украины". Он цинично призвал Зеленского прекратить угрожать Венгрии и прекратить безрассудные нападения на венгерскую энергетическую безопасность.

Кроме того, главы МИД Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии на украинские атаки по нефтепроводу «Дружба», из-за которых в эти страны были прекращены поставки российской нефти.