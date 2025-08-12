ТСН в социальных сетях

Политика
239
2 мин

Орбан объяснил, почему отказался подписать заявление ЕС перед встречей Трампа и Путина

Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не поддержал совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина.

Кирилл Шостак
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержал совместное заявление лидеров ЕС накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку документ диктовал условия для встречи, на которую Европейский Союз не был приглашен.

В сообщении на платформе X Орбан отметил, что за четыре дня до исторического саммита между президентами США и России Европейский совет решил опубликовать заявление от имени всех глав государств и правительств ЕС.

"Прежде чем либерально-мейнстримовый хор начнет свое любимое исполнение "марионетки Путина", я объясню, почему не могу поддержать заявление от имени Венгрии", - написал он.

Орбан назвал три причины своей позиции:

  1. В заявлении ЕС попытался установить условия для встречи, на которую его лидеров не пригласили.

  2. Отсутствие ЕС на саммите он назвал "печальным" и заявил, что давать указания в такой ситуации - ошибка.

  3. Единственным правильным шагом он считает инициирование собственного саммита ЕС-Россия по примеру переговоров США-Россия.

"Давайте дадим миру шанс!" - подытожил Орбан.

Напомним, накануне запланированной встречи Трампа и Путина на Аляске 26 стран ЕС согласовали совместное заявление в поддержку Украины.

В документе говорится, что международные границы нельзя менять силой, а справедливый и длительный мир возможен только при соблюдении международного права. Лидеры ЕС подчеркнули, что Украина имеет право самостоятельно определять свое будущее, а переговоры с Россией возможны только после прекращения огня или сокращения боевых действий. Единственной страной, отказавшейся подписать документ, стала Венгрия.

