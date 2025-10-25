Орбан объяснил, почему Трамп может встретиться с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште состоится. Он считает, что американский президент может встретиться с кремлевским диктатором, потому что не называл его военным преступником.

Об этом венгерский премьер заявил в телевизионном интервью, фрагмент которого он опубликовал в субботу, 25 октября, в своем аккаунте на Х.

Вслед за представителями Кремля, которые недавно отрицали срыв переговоров, Виктор Орбан уверял, что саммит Трампа и Путина в столице Венгрии не отменен, а лишь перенесен.

«Просто [встреча состоится] не через неделю. Дата неопределенная, но что [саммит] будет — сомнений нет. Все знают, что россияне договорятся с американцами», — протараторил он.

При этом Орбан обвинил европейских лидеров в том, что они называли Путина военным преступником, что якобы усложняет возможность их участия в потенциальной встрече.

«Европейцы понимают необходимость прямых переговоров с Россией. Но как это согласовать с тем, что европейцы наговорили и наделали? Если не думать наперед, то впоследствии придется платить», — заявил венгерский лидер.

Зато, по словам Орбана, президент США Дональд Трамп резких заявлений в адрес Путина не делал, поэтому может встретиться с российским диктатором.

Напомним, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно послал в Вашингтон, пытается убедить американцев продолжить диалог с Кремлем. Вину за срыв переговоров по Украине посланник российского президента пытается переложить на Европу.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок.«Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.

После этого Белый дом ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил их разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.