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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Орбан очень радовался победе оппозиционера Навроцкого в Польше и сделал заявление

Орбан назвал победу Навроцкого "продолжением наступления патриотов".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Виктор Орбан.

Виктор Орбан. / © Associated Press

Победу оппозиционного политика Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше "фантастически хороша"

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает агентство Reuters.

"С венгерской точки зрения, я считаю результат фантастически хорошим", - подчеркнул политик.

Потому что, мол, в Польше действует "проукраинское, провоенное, пробрюссельское либеральное правительство". Победа Навроцкого, заявил Орбан, будет "продолжением наступления патриотов".

"Можно сказать, что Вашингтон-экспресс прибыл в Варшаву", - добавил Орбан.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп лично поддержал Навроцкого, приняв его в Белом доме 1 мая. Кроме того, между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, которая агитировала за Навроцкого.

Напомним, Кароль Навроцкий, который был кандидатом правоконсервативной партии "Право и справедливость", победил на выборах, одержав 50,89% голосов, а Рафал Тшасковский - 49,11%.

Заметим, что раньше Навроцкий выступил против вступления Украины и обязался не отправлять туда польские войска. По его словам, мол, вступление Украины в НАТО "бессмысленно и поставит Альянс в прямой конфликт с Россией".

Уже после официальной победы Навроцкий сделал еще одно заявление по Украине. В частности, он выразил надежду на дальнейшую совместную работу по разрешению исторических споров и построению безопасного будущего.

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