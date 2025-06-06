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Орбан очень радовался победе оппозиционера Навроцкого в Польше и сделал заявление
Орбан назвал победу Навроцкого "продолжением наступления патриотов".
Победу оппозиционного политика Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше "фантастически хороша"
Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает агентство Reuters.
"С венгерской точки зрения, я считаю результат фантастически хорошим", - подчеркнул политик.
Потому что, мол, в Польше действует "проукраинское, провоенное, пробрюссельское либеральное правительство". Победа Навроцкого, заявил Орбан, будет "продолжением наступления патриотов".
"Можно сказать, что Вашингтон-экспресс прибыл в Варшаву", - добавил Орбан.
Примечательно, что президент США Дональд Трамп лично поддержал Навроцкого, приняв его в Белом доме 1 мая. Кроме того, между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, которая агитировала за Навроцкого.
Напомним, Кароль Навроцкий, который был кандидатом правоконсервативной партии "Право и справедливость", победил на выборах, одержав 50,89% голосов, а Рафал Тшасковский - 49,11%.
Заметим, что раньше Навроцкий выступил против вступления Украины и обязался не отправлять туда польские войска. По его словам, мол, вступление Украины в НАТО "бессмысленно и поставит Альянс в прямой конфликт с Россией".
Уже после официальной победы Навроцкий сделал еще одно заявление по Украине. В частности, он выразил надежду на дальнейшую совместную работу по разрешению исторических споров и построению безопасного будущего.