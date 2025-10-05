- Дата публикации
Орбан оскандалился новым заявлением об Украине
Виктор Орбан объяснил, что наличие Украины на границе с Россией важно для безопасности и стратегического положения Венгрии.
Премьер-министр Венгрии заявил, что существование Украины отвечает интересам Венгрии, ведь она находится между его страной и Россией.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Виктора Орбана в интервью hetek.
Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы его страна имела общие границы с Германией, Россией и Турцией. Он отметил пользу Украины, ведь она расположена между Венгрией и Россией.
«Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной», — сказал венгерский премьер.
По его словам, существование Украины в стратегических интересах Венгрии.
Ранее сообщалось, что Орбан заявлял, что граждане Венгрии якобы не желают быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу. А судьба украинцев — это быть рядом с Россией.
Мы ранее информировали, что во время саммита Европейского политического сообщества Орбан назвал истинную опасность для ЕС.