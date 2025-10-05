Орбан оскандалился новым заявлением об Украине

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии заявил, что существование Украины отвечает интересам Венгрии, ведь она находится между его страной и Россией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Виктора Орбана в интервью hetek.

Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы его страна имела общие границы с Германией, Россией и Турцией. Он отметил пользу Украины, ведь она расположена между Венгрией и Россией.

«Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной», — сказал венгерский премьер.

По его словам, существование Украины в стратегических интересах Венгрии.

