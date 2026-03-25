Орбан перекрывает газ Украине: какой ультиматум выдвинул

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о приостановлении транзита газа в Украину. Будапешт выдвинул циничный ультиматум, связанный с транзитом нефти и внутренними ценами на топливо.

Об этом венгерский премьер заявил в видеообращении.

"Пока Украина не поставляет нефть, со стороны Венгрии она не будет получать газ. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированную цену на бензин и сниженный тариф на газ для населения», — говорится в заметке Орбана на его Facebook-странице.

В видеообращении премьер Венгрии анонсировал, что в ближайшее время запланировано заседание правительства, на котором он представит важную инициативу. По словам политика, нефтепровод «Дружба» уже в течение 30 дней остается якобы заблокированным Украиной. В связи с этим, сказал Орбан, для разблокирования поставок нефти и обеспечения стабильного энергообеспечения Венгрии нужны дополнительные шаги.

«Поэтому мы постепенно прекращаем поставки газа из Венгрии в Украину, а тот объем газа, который останется, будем закачивать в наши хранилища. Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ со стороны Венгрии», — высказался глава венгерского правительства.

Он также отметил, что из-за атаки на южный газопровод, который обеспечивает поставки газа в Венгрию, страна вынуждена формировать резервы. Поэтому вместо экспорта газа в Украину его направляют на заполнение внутренних хранилищ.

Повреждение «Дружбы» и шантаж Венгрии

Стоит отметить, что транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию через территорию Украины была прекращена в конце февраля. Причиной стали массированные российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Спутниковые снимки и сервис NASA FIRMS подтвердили масштабный пожар и разрушения нефтепровода «Дружба» возле Бродов после российской атаки 27 января. По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, дрон поразил резервуар на 25 тыс. куб. м, что привело к остановке транзита. Несмотря на сомнения Венгрии и Словакии относительно причин прекращения поставок, анализ данных Sentinel-1 фиксирует аномальные изменения инфраструктуры, которых не было годом ранее, что прямо указывает на последствия удара.

Напомним, что 18 февраля Венгрия и Словакия объявили о временной остановке поставок дизельного топлива в Украину. Они объяснили это необходимостью дождаться восстановления работы нефтепровода «Дружба», который получил повреждения.