Орбан перешел границу: премьер бросил серьезные обвинения Зеленскому

Орбан и Зеленский. / © press-centr.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже. Он дерзко обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и требует «забрать своих шпионов домой».

Об этом венгерский политик заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Я призываю президента Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа», — цинично выразился Орбан.

Он обвинил Зеленского в том, что он якобы «активировал своих агентов в политических кругах Венгрии» из-за приближающихся выборов. По словам премьера, речь идет об «украинских шпионах и проплаченных Украиной ИТ-специалистах», связанных с оппозиционной партией «Тиса».

Орбан также заявил, мол, в Венгрии еще никогда не было выборов, в которые так глубоко вмешивались иностранные разведывательные службы.

«Венгерские власти постоянно работают над предотвращением иностранного вмешательства и делают все возможное, чтобы венгры могли голосовать за свое будущее без внешних манипуляций», — заявил глава венгерского правительства.

Скандальные заявления Орбана об Украине

Накануне, 25 марта, премьер Венгрии объявил о приостановке транзита газа в Украину. Кроме того, Орбан выдвинул циничный ультиматум. По его словам, пока Украина не поставляет нефть, со стороны Будапешта «она не будет получать газ». Мол, речь идет об энергетической безопасности Венгрии.

Несколько дней назад распространил новую рекламу с Владимиром Зеленским. На адрах — предвыборные плакаты партии «Фидес», на которых украинского президента изобразили вместе с лидером венгерской оппозиции Петером Мадяром — и главным соперником Орбана.

Кроме того, Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине . По его словам, якобы украинцы уже давно не могли защищаться без поддержки Европы. Мол, именно «украинцы хотят продолжать войну». Он добавил, что якобы «они имеют на это право».