Орбан под угрозой: оппозиция впервые серьезно вырвалась вперед
Перед парламентскими выборами оппозиционная «Тиса» опережает партию Орбана среди всех категорий избирателей.
Оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадяра опережает руководящую политическую силу «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Речь идет о разнице в 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.
Об этом свидетельствуют последние данные опроса Института Publicus, которые опубликовала Nepszava.
Отмечается, что опрос четко демонстрирует усиление оппозиции и настроение страны на смену правительства. Ведь по результатам «Тиса» опережает «Фидес» на 13 процентных пунктов среди избирателей, которые уже определились, за кого будут голосовать в воскресенье, 12 апреля.
По сравнению с данными, собранными в конце марта, оппозиционная партия Мадяра увеличила свою поддержку на 2 процентных пункта в общем опросе, на 4 — среди избирателей, которые точно пойдут голосовать, и на 3 — среди тех, кто уже определился с выбором.
В то же время «Фидес» Орбана ослабла на 1 процентный пункт во всех трех категориях.
«Если бы избирателям пришлось сделать ставку на то, какая партия выигрывает выборы, 43% опрошенных сделали бы ставку на "Тису" и только 33% на "Фидес". Исходя из этого, шансы оппозиции значительно выросли. Разница сейчас составляет 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущими 4», — отмечает Nepszava.
В общем опросе «Тиса» и «Фидес» получили по 38% и 29% соответственно, среди тех, кто примет участие в выборах — 45% и 34%, и 52% и 39% среди респондентов, определившихся с выбором партии.
Исследование было проведено с 7 по 9 апреля, в нем приняли участие 1004 человека. Отмечается, что результаты репрезентативны для взрослого населения Венгрии по возрасту, полу, образованию и региону.
Напомним, что Bloomberg пишет о том, что поражение Виктора Орбана на выборах может оставить его в полной изоляции. В то же время его друг, словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что готов и дальше придерживаться антиевропейской линии, если его союзник венгерский премьер потерпит поражение.
Хотя в прошлом месяце словацкий премьер заявлял о готовности «перехватить эстафету от Венгрии», по словам собеседников, в случае потери Орбаном власти Фицо, вероятно, скорректирует свою позицию.