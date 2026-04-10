Орбан под угрозой: оппозиция впервые серьезно вырвалась вперед

Виктор Орбан / © Associated Press

Оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадяра опережает руководящую политическую силу «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Речь идет о разнице в 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Об этом свидетельствуют последние данные опроса Института Publicus, которые опубликовала Nepszava.

Отмечается, что опрос четко демонстрирует усиление оппозиции и настроение страны на смену правительства. Ведь по результатам «Тиса» опережает «Фидес» на 13 процентных пунктов среди избирателей, которые уже определились, за кого будут голосовать в воскресенье, 12 апреля.

По сравнению с данными, собранными в конце марта, оппозиционная партия Мадяра увеличила свою поддержку на 2 процентных пункта в общем опросе, на 4 — среди избирателей, которые точно пойдут голосовать, и на 3 — среди тех, кто уже определился с выбором.

В то же время «Фидес» Орбана ослабла на 1 процентный пункт во всех трех категориях.

«Если бы избирателям пришлось сделать ставку на то, какая партия выигрывает выборы, 43% опрошенных сделали бы ставку на "Тису" и только 33% на "Фидес". Исходя из этого, шансы оппозиции значительно выросли. Разница сейчас составляет 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущими 4», — отмечает Nepszava.

В общем опросе «Тиса» и «Фидес» получили по 38% и 29% соответственно, среди тех, кто примет участие в выборах — 45% и 34%, и 52% и 39% среди респондентов, определившихся с выбором партии.

Исследование было проведено с 7 по 9 апреля, в нем приняли участие 1004 человека. Отмечается, что результаты репрезентативны для взрослого населения Венгрии по возрасту, полу, образованию и региону.

Напомним, что Bloomberg пишет о том, что поражение Виктора Орбана на выборах может оставить его в полной изоляции. В то же время его друг, словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что готов и дальше придерживаться антиевропейской линии, если его союзник венгерский премьер потерпит поражение.

Хотя в прошлом месяце словацкий премьер заявлял о готовности «перехватить эстафету от Венгрии», по словам собеседников, в случае потери Орбаном власти Фицо, вероятно, скорректирует свою позицию.