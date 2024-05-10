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Орбан поддержал "мирный план" Китая, потому что "Европа на стороне войны"

Орбан поддержал "мирный план" Китая, потому что "Европа на стороне войны"

Си Цзиньпин и Виктор Орбан. / Фото: Associated Press

Премьер Венгрии встретился с лидером КНР.

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает так "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином в Будапеште, пишет Hirado.

"Сегодня Европа на стороне войны. Единственным исключением является Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддерживает все международные усилия, направленные на мир", — заявил Орбан.

По его словам, Пекин является одним из столпов нового мирового порядка. Мол, именно поэтому Будапешт поддерживает мирную инициативу, представленную лидером КНР.

Напомним, ранее в МИДе Китая заявили, что переговоры с Россией будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Мол, Пекин готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и добиваться консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами".

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