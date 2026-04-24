Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

В четверг, 23 апреля 2026 года, во время неформального саммита на Кипре лидеры Европейского Союза открыто признали наличие серьезных разногласий по украинскому вопросу и финансированию блока. Отсутствие бывшего венгерского премьера заставило глав государств честно взглянуть на собственные проблемы, продемонстрировав, что торможение евроинтеграции Киева зависело не только от позиции Будапешта.

О разрушении иллюзии единства, спорах по поводу 1,8-триллионного бюджета и проблемах с расширением европейской семьи пишет Politico.

Разногласия по Украине и бюджету

Несмотря на общий позитивный настрой из-за отсутствия Виктора Орбана, первые же серьезные дискуссии обнаружили глубокие трещины в позициях европейских столиц. Когда речь зашла о скором присоединении Киева к сообществу, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович публично охладил ожидания партнеров, назвав такой сценарий нереалистичным, учитывая многолетний опыт интеграции его собственной страны.

Реклама

Еще более острым стал спор относительно долгосрочного бюджета: представители Нидерландов и Германии категорически настаивают на существенном сокращении расходов, тогда как Польша и руководство Еврокомиссии требуют увеличения общего финансирования.

«Раньше Орбан был в определенных аспектах козлом отпущения, за которым все скрывались, но теперь лидерам придется открыто и честно заявлять о своих намерениях», — пояснил эстонский премьер Кристен Михал.

Энергетические вызовы и поиск компромиссов

Единственным облегчением для многих участников стало отсутствие в зале откровенно пророссийских нарративов, что позволило провести переговоры в более спокойной атмосфере. Впрочем, континент уже сталкивается с новыми серьезными вызовами, в частности с дефицитом авиационного горючего и последствиями энергетического шока из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Президент Кипра Никос Христодулидис отметил, что из-за отсутствия совместного видения министры финансов получили поручение разработать специфические предложения для преодоления кризиса позже, чтобы попытаться выйти на общее соглашение хотя бы до следующего формального саммита в июне.

Реклама

Украина и ЕС: новые угрозы и старые проблемы

На фоне этих дискуссий Евросоюзу все же удалось разблокировать масштабный пакет финансовой поддержки для Киева, и уже к концу мая ожидается выделение первого транша из 90 миллиардов евро кредита , которые пойдут на усиление армии и защиту инфраструктуры. Этот шаг стал возможным после того, как Словакия и Венгрия сняли свое вето в обмен на восстановление Украиной прокачки российской нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба».

В то же время, некоторые европейские партнеры, в частности Германия и Франция, продолжают активно продвигать идеи «символического» или «ассоциированного» членства для нашего государства без полного доступа к общему бюджету. Украинское руководство жестко исключает такие предложения, отмечая, что украинцы платят за безопасность Европы не символической ценой, а реальными жизнями.

Между тем, на политической карте Европы происходят тревожные для Киева изменения, ведь после потери Венгрии Москва может восстановить свое влияние через Болгарию , где на выборах победила пророссийская политическая сила. Эта партия, тесно связанная с бывшим президентом Руменом Радевым, неожиданно получила абсолютное большинство в парламенте и будет самостоятельно формировать новое правительство.

Сам Радев давно известен своими громкими призывами к возобновлению диалога с Кремлем и последовательным выступлениям против оказания какой-либо военной поддержки ВСУ. Хотя европейские эксперты предполагают, что сильная экономическая зависимость от дотаций ЕС может умерить Софию от слишком радикальных шагов, в российской столице уже не скрывают удовлетворения таких результатов голосования.