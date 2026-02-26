Орбан пошел ва-банк: Bloomberg раскрыл истинную причину "нападения" Венгрии на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан развернул масштабную атаку на инициативы Евросоюза по поддержке Киева на фоне катастрофического падения собственного рейтинга. Политик использует «нефтяную блокаду» со стороны Украины как предлог, чтобы оправдать блокирование 90 млрд евро помощи.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Орбан начал масштабную антиукраинскую кампанию менее чем за семь недель до выборов, блокируя новые пакеты ЕС, которые предусматривают помощь Киеву и усиление давления на Москву.

Реклама

В то же время угроза исторического поражения — обнародованный 25 февраля независимый опрос показал отставание партии венгерского премьера на 20 пунктов — фактически загнала Орбана в сложное политическое положение и может поставить точку в его 16-летнем пребывании у власти.

Почему Орбан блокирует помощь Украине?

Националистический политик, который годами умело использовал тактику жесткого торга с ЕС и его институтами, обычно завершал такие конфликты компромиссом в последний момент, подавая это как собственную победу внутри страны. Однако из-за падения поддержки дома Орбан теперь может иметь значительно меньше пространства для маневра, в частности относительно снятия блокировки с кредитного пакета для Украины на 90 млрд евро и 20-го раунда санкций против России. Об этом сообщил европейский дипломат, знакомый с политическими планами премьера.

Для истощенной войной Украины ставки чрезвычайно высоки, ведь финансирование может сократиться уже через несколько недель.

Обвинения Орбана в адрес Украины и ЕС

Жесткая риторика Орбана против Киева является частью его политической линии еще со времен до полномасштабного вторжения России и базируется на исторических претензиях и тесных контактах Будапешта с Москвой. В последнее время он еще больше обострил позицию, обвиняя Украину и ее союзников в ЕС в разжигании войны и намерениях лишить Венгрию энергоресурсов, а также пообещав не втягивать страну в войну.

Реклама

Атака на нефтепровод «Дружба»

Текущее обострение вызвала январская атака, которая повредила нефтепровод «Дружба», транспортирующий российскую нефть через запад Украины в Венгрию и Словакию. Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо обвинили Киев в затягивании ремонта и прекращении поставок, тогда как Украина заявляет, что восстановление требует времени.

Теперь венгерский премьер обещает блокировать все решения ЕС, которые могут помочь Украине, пока поставки не будут восстановлены. Фицо отметил, что не ожидает этого раньше 3 марта.

Особую критику вызвало блокирование кредитного пакета, ведь Орбан согласовал его с лидерами ЕС еще в декабре.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе посетила Киев к четвертой годовщине войны фактически без новых решений. Представленный ею пакет на 920 млн евро для восстановления энергетики уже был согласован ранее.

Реклама

«Это очень, очень обидно. С другой стороны, мы уже видели подобное и в конце концов всегда находили решение», — заявила 24 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Выборы в Венгрии — Орбан борется за политическое выживание

В прошлом конфликты Орбана с Брюсселем обычно завершались компромиссами — часто ради сохранения финансирования ЕС или получения политических уступок. Будапешт старался не разрушать отношения с другими столицами.

Впрочем, теперь, когда премьер Венгрии фактически борется за политическое выживание перед выборами 12 апреля, его риторика направлена прежде всего на мобилизацию внутренней поддержки, отметил дипломат на условиях анонимности.

«Вы все стали на сторону украинцев против собственной родины. Против венгерских семей и компаний — каждый из вас», — заявил Орбан в парламенте 24 февраля, обращаясь к оппозиции.

Реклама

На следующий день он поручил усилить охрану энергетических объектов и запретил полеты дронов в приграничном с Украиной регионе, сославшись на так называемую «нефтяную блокаду».

Обнародованный 25 февраля опрос Median стал серьезным сигналом для Орбана: партия «Тиса» под руководством Петра Мадьяра опережает «Фидес» с результатом 55% против 35% среди избирателей, которые точно планируют голосовать. В середине января разрыв составлял всего 12 пунктов. Это самая большая разница, зафиксированная независимыми социологами, и она может обеспечить «Тисе» конституционное большинство, заявил Мадьяр в Facebook. После публикации результатов венгерский форинт укрепился на 0,6% к евро.

Такие изменения во внутренней политике подталкивают Орбана к еще более жесткой риторике — он все чаще подчеркивает, что его статус ближайшего союзника президента РФ Владимира Путина в ЕС приносит Венгрии выгоду. Страна продолжает импортировать дешевую российскую нефть, тогда как большинство членов ЕС прекратили торговлю с Москвой.

Это сотрудничество стало ключевым элементом правительственной коммуникации: в каждом счете за энергию для населения указана сумма экономии от программы снижения тарифов, выделенная ярким красным цветом.

Реклама

В то же время антикиевская риторика отвлекает внимание от внутренних проблем, которые способствовали росту популярности «Тисы»: слабой экономики, высокой инфляции и скандалов, подорвавших позиции Орбана.

«Такой фокус кажется сознательным, учитывая слабые результаты правительства в ключевых внутренних вопросах, включая экономическую стагнацию, рост стоимости жизни, обвинения в коррупции и ухудшение качества государственных услуг», — написал в аналитической записке эксперт консалтинговой компании Teneo Андрюс Турса.

Развертывание войск в Венгрии

Напомним, 25 февраля Орбан заявил об усилении защиты энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы атак со стороны Украины. Вблизи критической инфраструктуры развернут военные подразделения и средства ПВО, а полиция перейдет на усиленное патрулирование электростанций и диспетчерских центров для обеспечения энергобезопасности страны.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обвинения Орбана о подготовке Украиной ударов по венгерской инфраструктуре являются бессмысленными и не имеют основания. Нардеп отметил, что такие заявления являются абсурдными, ведь Украина не намерена бросать вызов НАТО. Это лишь политическая игра для внутреннего электората и откровенное подыгрывание Кремлю, чтобы выставить Украину агрессором.