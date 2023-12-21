Орбан пожаловался, что в случае присоединения Украины к ЕС, Венгрия останется без финансовой помощи

Венгерский премьер придумал новую причину, чтобы не принимать Украину в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что присоединение после Украины к Евросоюзу вся финансовая помощь, которая идет на центральную Европу, в том числе и наВенгрию, будет направлена Украине.

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Об этом он заявил во время интервью на телеканале TV2, его слова приводит издание Index.

Он заявил, что ранее ни одна из стран не присоединялась к Евросоюзу в состоянии войны.

Кроме того, Орбан заявил, что пока неизвестно, сможет ли Украина присоединиться к ЕС со всеми территориями, поскольку часть из них находится под контролем России.

Стоит отметить, что такой вариант пока не никем не рассматривается.

"Несомненно то, что если бы мы приняли Украину, то вся помощь, которую оказывали странам Центральной Европы, включая Венгрию, была бы передана им", — жаловался венгерский премьер-министр, не приводя никаких объяснений, откуда у него такие данные .

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в новом санкционном пакете ЕС нет "Росатома", эксперт объяснил, как это может быть связано с Венгрией.

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