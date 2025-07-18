Орбан пожаловался на проект бюджета ЕС, включающий деньги для Украины

Виктор Орбан. / © twitter.com

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Предложенный Европейской комиссией новый бюджет "не имеет четких стратегических основ" и якобы "разрушит Европейский Союз".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

"Этот бюджет разрушит Европейский Союз. Я считаю, что этот бюджет не выдержит даже в следующем году, Комиссии придется или его отозвать, или Комиссии придется шаг за шагом отступать", - сказал политик.

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Более того, Орбан раскритиковал планы ЕС на выделение средств Украине и запланированные изменения в сельскохозяйственные субсидии.

Отметим, на днях Еврокомиссия обнародовала проект бюджета ЕС, который охватывает период от 2028 до 2034 года на сумму 1,98 триллиона евро.

Напомним, сегодня ЕС утвердил жесткие санкции против России.

Под новые ограничения попали более сотни судов так называемого «теневого флота», задействованного в обходе нефтяного эмбарго. Также предусмотрено снижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ.

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Отметим, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне объявил, что даст указание словацким представителям в ЕС поддержать 18 пакет санкций против России .

Дата публикации 23:20, 11.07.25 Количество просмотров 16 Трамп разворачивается в сторону Украины, а на России набросились на Мерца. Мосейчук. Сухенко. Пятница