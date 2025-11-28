Орбан пожаловался Путину на войну в Украине и сделал предложение

Виктор Орбан и Владимир Путин во время встречи 28 ноября / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября в Москве пожаловался на последствия войны в Украине для своего государства. Орбан также предложил провести в Венгрии мирные переговоры об окончании войны.

Об этом стало известно из трансляции встречи венгерского и российского политиков.

«Украина — это сосед Венгрии, поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе. В частности, — неся экономические потери, потому что экономическое взаимодействие блокируется боевыми действиями. И это верно как в отношении Европы, так и в отношении нас», — сказал Орбан.

Он взялся утверждать, что «венгры заинтересованы в мире», а также предложил провести в его стране переговоры об окончании войны в Украине.

«Мы надеемся, что недавно опубликованные мирные инициативы в конце концов приведут к этому миру. Венгрия готова обеспечить площадку для этих переговоров и готова способствовать успешному завершению этого процесса», — сказал премьер.

Заметим, что Путин заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом и не против сделать это в столице Венгрии — Будапеште. Российский диктатор поблагодарил Орбана за готовность оказать содействие и высоко оценил его «сбалансированную позицию» по Украине.

К слову, накануне Трамп заявил, что его команда «добилась огромного прогресса» в разработке мирного плана для прекращения войны в Украине. Президент США готов встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но только тогда, когда соглашение будет окончательным или близким к завершению.